Stiri pe aceeasi tema

- „Incerc din rasputeri sa nu plang”. Dupa un razboi ce a starnit un val uriaș de reacții, a venit momentul ca cea mai cunoscuta gospodina din mediul online sa iși spuna partea sa de adevar. Jamila a facut primele declarații dupa pierderea procesului „Eclerului la tava”. Jamila, declarații in lacrimi…

- Intr-un mesaj video postat pe Instagram, fiica Mioarei Roman s-a adresat oameniilor care o urmaresc in mediul online și care i-au transmis sute de mesaje de susținere. „Am simțit nevoia sa vorbesc un pic cu voi ca sa va mulțumesc in primul rand pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis, pentru…

- Tily Niculae are o viața plina de evenimente frumoase. Familia o susține in totalitate in proiectele sale, iar fiica ei, Sofia, vrea sa-i calce pe urma in actorie. Vedeta ii povestește despre toate provocarile ce pot sa apara intr-o astfel de cariera plina de adrenalina, iar adolescenta in varsta de…

- Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca nu are nimic din numele ei, iar casa și mașina sunt pe numele mamei sale. Artista iși caștiga banii din muzica și incearca sa le ofere copiilor ei o viața frumoasa.Claudia Patrașcanu, in varsta de 43 de ani, s-a mutat recent intr-o vila impresionanta din Constanța și…

- Catalin Bordea nu trece chiar prin cea mai buna perioada din viața lui. Dupa divorțul de fosta sa partenera, cunscoin urma cu trei zile, cunoscutul comediant a anunțat decesul mamei sale. Iata ce mesaj a postat Catalin Bordea, in urma cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram, dar și ce se intampla cu…

- Adina de la Heaven și-a dorit o schimbare in 2023, așa ca, dupa 30 de ani in care a acuzat dureri, a decis sa intre in cabinetul medicului chirurg pentru operație de micșorare a sanilor. Cum se simte in prezent.

- La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la Ferma Dacilor, unde șapte oameni au ars de vii, Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat primele masuri dupa incendiul devastator.

- Alexandra Ungurea a fost mereu discreta cu viața personala, insa reporterii Spynews.ro au reușit sa afle detalii din viața de cuplu a celebrei artiste. Cantareața a vorbit despre lucrurile pe care nu le-a spus niciodata public.