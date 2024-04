Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…

- Vedetele din Romania i-au transmis Vladuței Lupau foarte multe mesaje frumoase, dupa ce artista a anunțat ca este gravida pentru a doua oara. Cantareața este cea mai fericita in aceste momente, iar cei apropiați sunt extrem de mandri de aceasta veste. Iata ce i-au transmis vedetele artistei!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Laura Cosoi a marturisit ca va face pauza de la cariera. Actrița va naște vara aceasta, astfel ca are nevoie de a sta o perioada liniștita. Iata ce a declarat vedeta!

- Sorana Darclee de la A.S.I.A. trece prin momente cumplite. Cantareața și-a pierdut cea mai draga persoana din viața. Mai exact, mama artistei a trecut, de curand, in neființa, iar in urma cu cateva zile a fost nevoita sa o conduca pe cea care i-a dat viața pe ultimul drum. Iata primele declarații dupa…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca face pregatiri pentru venirea pe lume a bebelușului ei. Artista așteapta cu nerabdare momentul in care iși va ține in brațe copilul. Cantareața este foarte calculata. Iata ce declarații a facut vedeta pentru emisiune!

- Steliana Sima este un exemplu in viața pentru nepoata ei! Gabriela Vladu recunoaște ca s-a lasat mereu influențata de artista. Ce a marturisit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Raluka și Ana Baniciu au oferit, de curand, un interviu la dublu, in cadrul unei emisiuni de tip podcast, unde au vorbit despre prietenia frumoasa pe care au legat-o in cadrul competiției Asia Express. Iata cat de mult le-a unit experiența pe cele doua artiste de la noi!