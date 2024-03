„Incerc din rasputeri sa nu plang”. Dupa un razboi ce a starnit un val uriaș de reacții, a venit momentul ca cea mai cunoscuta gospodina din mediul online sa iși spuna partea sa de adevar. Jamila a facut primele declarații dupa pierderea procesului „Eclerului la tava”. Jamila, declarații in lacrimi dupa pierderea procesului Pentru mulți, […] The post Jamila, primele declaratii dupa pierderea procesului „Eclerului la tava”. De ce se simte nedreptatita: „Nu am avut voie sa vorbesc, am trecut prin multe in acesti ani” appeared first on Playtech Știri .