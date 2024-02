Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu se afla intr-un conflict de peste șase ani. In aceasta perioada au avut mai multe procese și scandaluri televizate, iar acum, se implica și mama artistei. Domnica Patrașcanu il condamna pe afacerist pentru comportamentul pe care il are, atat fața de fosta soție, cat…

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- El se pregatește de nunta, și-a ales chiar și nașii, insa fosta il vrea inapoi. Viorel Bogațeanu face declarații exclusive pentru Spynes.ro, despre marele eveniment. Dar, vorvește și despre semnalele pe care le primește de la femeia de care a divorțat de curand.

- Ana Maria Mocanu are planuri mari pentru 2024, iar printre lucrurile pe care iși dorește sa le bifeze neaparat se numara și un copil. Fosta asistenta TV vrea sa devina mama și spune ca spera ca Dumnezeu sa-i ofere un bebeluș. Iata ce spune bruneta insa și despre viața ei amoroasa.

- Bianca Dragușanu rupe tacerea și dezvaluie de ce nu face publice detalii despre relația ei cu Gabi Badalau. Cei doi sunt impreuna de mai mulți ani de zile, inainte de a fi pronunțat divorțul lui de Claudia Patrașcanu. De cațiva ani de zile, Bianca Dragușanu pastreaza discreția cand vine vorba despre…

- Raluca Pastrama a facut primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru, barbatul cu care s-a casatorit dupa ce s-a desparțit de Pepe. Fosta soție a cantarețului a dezvaluit cand a avut loc separarea.Zvonurile despre desparțirea dintre Raluca Pastrama și Ibrahim Ibru au aparut in urma cu mai multe…

- Tzanca Uraganu trece prin momente dificile! Sustine ca se teme sa mai iasa din locuința pentru ca este amenintat cu moartea de un grup de interlopi. Cantarețul a facut declarații exclusive despre cei care il amenința cu moartea și a spus care e legatura dintre ei și Lambada.

- Bianca, cumnata Danei Roba și sora lui Beni, actualul partener al acesteia, face declarații exclusive in scanadlul momentului. Femeia lamurește lucrurile și ne spune de unde a pornit acest conflict, dar vorbeste și despre momentele grele prin care fratele ei a trecut.