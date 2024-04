Stiri pe aceeasi tema

- Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, și Alin, partenerul ei, au mari probleme cu legea. Dupa ce anul trecut au fost implicați intr-o altercație pe rețelele de socializare, acum cei doi se afla sub masura controlului judiciar. Cu toate astea, cineva ii vrea cu orice preț dupa gratii. Ce s-a…

- Daca in urma cu jumatate de an o cerea de soție in fața tuturor, la un concert de-al artistei Oana Radu, iata ca s-a produs și desparțirea! O fosta ispita de la Insula Iubirii confirma ca a avut loc separarea dintre el și iubita. Ce s-a intamplat și de ce au ajuns cei doi sa nu-și mai vorbeasca. Declarații…

- Gheorghe Turda, confesiuni nemaifacute. Artistul vorbește despre viața personala și despre fosta soție, pe care o compara cu femeile care au urmat in viața lui. Cantarețul a ramas ancorat in fosta casnicie.

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu se afla intr-un conflict de peste șase ani. In aceasta perioada au avut mai multe procese și scandaluri televizate, iar acum, se implica și mama artistei. Domnica Patrașcanu il condamna pe afacerist pentru comportamentul pe care il are, atat fața de fosta soție, cat…

- Ce se intampla in procesul in care Naba Salem a fost data in judecata pentru cadouri. Dupa ce povestea dintre bruneta și Rubi, cea despre care spunea vedeta ca i-a fost iubita, a ajuns la tribunal, lucrurile se complica. Cele doua femei au stat fața in fața.

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- El se pregatește de nunta, și-a ales chiar și nașii, insa fosta il vrea inapoi. Viorel Bogațeanu face declarații exclusive pentru Spynes.ro, despre marele eveniment. Dar, vorvește și despre semnalele pe care le primește de la femeia de care a divorțat de curand.

- Dana Badea face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu legea pe care le are impreuna cu iubitul ei Alin, un cunoscut TikToker. Cei doi se afla in control judiciar și au de respectat mai multe condiții, dupa o altercație pe rețelele de socializare. Mai mult de atat,…