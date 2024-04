Stiri pe aceeasi tema

- Dana Badea face declarații exclusive despre procesul in care este cercetata impreuna cu partenerul sau, Alin Borcan. Fosta ispita vorbește despre condamnarea pe care o așteapta, dar și despre lecțiile pe care le-au invațat din aceasta intamplare nefericita.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 8244 118 2020 ce are ca obiect "actiune in raspundere patrimonialaldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 25 ianuarie 2024 la Sectia I Civila fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata la data de 2 aprilie 2024.Potrivit Portalului…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 5123 118 2023 ce are ca obiect "litigiu privind achizitiile publiceldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 19 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata in data…

- Pe rolul Tribunalului Constanta s a aflat dosarul 21721 212 2022 ce are ca obiect "anulare proces verbal de contraventie GNM 001546ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 18 august 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata…

- Ce se intampla in procesul in care Naba Salem a fost data in judecata pentru cadouri. Dupa ce povestea dintre bruneta și Rubi, cea despre care spunea vedeta ca i-a fost iubita, a ajuns la tribunal, lucrurile se complica. Cele doua femei au stat fața in fața.

- Anamaria Prodan a oferit declarații exclusive, dupa termenul in procesul cu Corina Caciuc. Actuala iubita a antrenorului nu s-a prezentat in fața judecatorilor. Ce a marturisit vedeta pentru Spynews.ro

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 1530 118 2023 ce are ca obiect " litigiu privind achizitiile publice EXECUTARE CONTRACT ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 3 octombrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare…