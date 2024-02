Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Minea, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a gasit marea dragoste dupa experiența traita in Thailanda. Tanara se iubește cu Alexandru Vochescu, un cunoscut om de afaceri din Romania.

- Bianca Pop este in doliu. Fosta ispita de la Insula Iubirii a pierdut pe cineva drag din viața ei. Bruneta a facut anunțul, cu puțin timp in urma. Iata ce a postat pe rețelele sociale, dar și despre cine este vorba!

- Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau, s-a pozat in ipostaze tandre alaturi de Mihai Daniel. Fotografiile publicate de artista in mediul online au generat o mulțime de reacții din partea fanilor, iar mulți s-au intrebat daca cei doi formeaza un cuplu. Iata care este relația dintre ei, de…

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- Dana Badea face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu legea pe care le are impreuna cu iubitul ei Alin, un cunoscut TikToker. Cei doi se afla in control judiciar și au de respectat mai multe condiții, dupa o altercație pe rețelele de socializare. Mai mult de atat,…

- La trei ani de la divorțul de Pepe, Raluca Pastrama, fosta soție a cantarețului, divorțeaza pentru a doua oara. Bruneta s-a separat deja de barbatul cu care mai are o fetița, afaceristul Ibrahim Ibru, iar cei doi urmeaza sa inainteze actele de divorț! Avem, in exclusivitate, primele declarații ale lui…

- Alin Simoiu, fosta ispita masculina din sezonul 7 Insula Iubirii, a confirmat ca are o relație. Pentru ca este o persoana discreta in ceea ce privește viața personala, barbatul nu a vrut sa ofere mai multe detalii.

- Alex Bodi a spus, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru antena Stars, adevarul despre desparțirea de fosta iubita. Iata care este motivul pentru care cei doi au ajuns la separare definitiva, dupa o relație de doi ani și jumatate!