Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Nikolas Sax a lamurit situația! Artistul a vorbit despre scandalul momentului! Iata cum se ințelege cantarețul de manele cu Jador, dupa cearta pe care au avut-o!

- Scandal uriaș in urma cu doar cateva zile, in Londra! Deși spuneau ca sunt cei mai buni prieteni, iata ca spiritele s-au incins intre Jador și Nikolas Sax. Se pare ca cei doi au izbucnit, iar pana la bataie a mai fost doar un pas. Spynews.ro are detalii incredibile despre ce s-a intamplat.

- Gigi Becali a dat lovitura! Scandalul in care este implicat latifundiarul din Pipera ia o amploare uriasa. Sunt ani de zile de procese pe care Gigi Becali le-a pierdut, dar nici nu este sigur in momentul de fata.Vezi AICI imaginea cu care Gigi Becali ii da marea lovitura dusmanului sau de…

- In urma cu o luna, Armin Nicoara a facut mai multe declarații in direct la adresa Georgianei Lobonț, ceea ce a deranjat-o teribil pe cantareața. Artista, care ii este și nașa, a decis sa rupa orice legatura cu saxofonistul, astfel ca l-a blocat pe toate conturile de socializare. Acum, el spune ca s-a…

- Gabi Badalau ii ia apararea mamei sale dupa cele mai recente acuze lansate de Claudia Patrașcanu. Cantareața a acuzat-o pe fosta ei soacra ca le administreaza copiilor ei antibiotice fara știrea ei și, mai mult decat atat, ca aceasta ar fi dat foc casei din Bolintin in timp ce micuții erau la interior.…

- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…