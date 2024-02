In urma cu o luna, Armin Nicoara a facut mai multe declarații in direct la adresa Georgianei Lobonț, ceea ce a deranjat-o teribil pe cantareața. Artista, care ii este și nașa, a decis sa rupa orice legatura cu saxofonistul, astfel ca l-a blocat pe toate conturile de socializare. Acum, el spune ca s-a resemnat și ca in continuare nu s-a impacat cu vedeta.