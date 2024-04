Traversarea tranzițiilor majore într-o incertă economie CAMBRIDGE – Inca o data, cei care construiesc prognoze economice și de piața in SUA au o perioada dificila. Mai rau, in timp ce 2023 a surprins pe partea superioara, abaterea de la proiecții in 2024 ar putea fi mult mai puțin favorabila. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) și cele doua federații sindicale reprezentative au semnat un nou Contract Colectiv de Munca cu o durata de doi ani. Pentru inceput, acesta va fi aplicabil doar salariaților bancilor membre CPBR, anume BCR, BRD-Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen…

- In cadrul unei intalniri a reprezentantilor cultelor cu cei ai statului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a cerut cresterea salariului personalului neclerical la nivelul salariului minim pe economie.

- Economie APIA / Incepand cu 4 aprilie, se da startul campaniei de primire a cererilor de plata martie 29, 2024 12:36 In perioada 4 aprilie – 7 iunie 2024, la Centrele APIA, se vor depune Cererile de plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic in anul 2024. Și in acest…

- Potrivit unui comunicat de presa al Federatiei Sindicatelor din Comert, revendicarile principale sunt: 1. Scutirea de taxe a tichetelor de masa si de vacanta. 2. Introducerea in codul muncii a coeficientilor de ierarhizare si a limitelor maxime si minime ale sporurilor. 3. Indexarea salariilor…

- Biden a pus ochii pe miliardari! In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru…

- Atunci cand vine vorba de a face un cadou, seturile cadou sunt o alegere populara și pentru bune motive. Acestea ofera o varietate de produse intr-un singur pachet, aducand bucurie și utilitate destinatarului. Hai sa exploram impreuna avantajele daruirii de seturi cadou și sa vedem și cateva idei excelente…

- Incepand cu anul 2024, angajații contribuie cu 1% mai mult la pilonul II, deci la acea pensie obligatorie administrata privat, așadar 4,75% este procentajul cu care se contribuie la pilonul II.Cu fosta contribuție, cea de 3,75%, si cu o contribuție lunara de 187,5 lei pentru un salariu de 5.000 lei…

- Vrei sa faci economie la energie electrica, insa nu mai știi ce sa schimbi in locuința ta? Exista un aparat electrocasnic pe care, probabil, ar trebui sa il inlocuiești. Consuma in doar 1 singur minut cat 475 de becuri economice, spun specialiștii. Despre ce este vorba. Cum poți face economie la energie…