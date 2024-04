Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Stoica și Bogdan Stoica se bucura de un succes incredibil in sport. Nimic nu vine gratuit in viața, astfel ca și freații Stoica au fost nevoiți sa faca sacrificii uriașe timp de 20 de ani, in care s-au dedicat carierei lor. Acum, cand au ajuns pe culmile succesului, au facut declarații despre…

- Antonia este sarbatorita zilei. Artista a implinit astazi 35 de ani și spune ca și-a dorit ceva diferit pentru ziua de naștere din acest an, asta pentru ca iși dorește sa petreaca mai mult timp alaturi de familie.

- Claudia Patrașcanu a vorbit despre cele mai grele momente din cariera ei. Artista a trecut prin clipe cumplite, astfel ca a avut momente cand a fost luata cu salvarea de la evenimentele pe care le onora. Iata ce declarații a facut fosta soție a lui Gabi Badalau despre acest subiect delicat!

- Randi e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa cum știm ca viața de cantareț nu e tot timpul ușoara, acesta a facut publice cateva lucruri mai puțin știute despre el. In urma cu ceva timp a trecut prin momente de groaza chiar in timp ce se afla pe scena. I s-a facut rau și nu a mai putut…

- Au mai ramas patru zile pana la premiera noului sezon Chefi la cuțite, care va aduce, de pe 18 martie, la Antena 1, o sarbatoare a gusturilor pe ringul culinar unde cei patru jurați se vor infrunta in luptele pentru amulete. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef…

- Dupa ce in urma cu o luna s-au desparțit, iar soția ar fi plecat din casa fostului fotbalist impreuna cu cei doi copii, acum cei doi s-au impacat și lucrurile s-au remediat intre ei! Cristian Daminuța și Madalina chiar se gandesc sa-și mareasca familia, dupa cum ne-a declarat chiar barbatul, in exclusivitate…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu se afla intr-un conflict de peste șase ani. In aceasta perioada au avut mai multe procese și scandaluri televizate, iar acum, se implica și mama artistei. Domnica Patrașcanu il condamna pe afacerist pentru comportamentul pe care il are, atat fața de fosta soție, cat…

- Zodia care va fi urmarita de ghinion in luna februarie. Acești nativi vor trece prin momente grele in perioada urmatoare. Ei vor varsa multe lacrimi din cauza suferinței, insa vor putea trece peste toate daca vor avea ajutor din partea oamenilor dragi.