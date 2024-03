Stiri pe aceeasi tema

- Jador face declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa scandalul in care fost implicat weekend-ul trecut cu Nikolas Sax, prietenul lui. Artistul susține ca nu a avut niciun concert in Luton și nimic din ce s-a scris nu e adevarat, cu toate ca Nikolas Sax a confirmat și in direct la Xtra Night Show ca…

- Deniz Brizo trece printr-o situație extrem de dificila. Conflictul dintre artista și fiica ei a atins cote maxime. Cantareața s-a ales cu dosar penal și este cercetata pentru abandon familiar. Cum s-a ajuns la aceasta situați. Declarații exclusive!

- Olga Barcari vorbește despre cum a afectat-o asocierea cu Catalin Bordea și valul de mediatizare de care a avut parte. Ce se s-a intamplat mai exact intre cei doi, au avut sau nu o relație. Cum au gestionat situația dupa aparițiile in presa.

- Inca o vedeta de la noi s-a hotarat sa renunțe la implanturile mamare, dupa noua ani. Care este motivul pentru care a luat cantareața aceasta decizie. Artista nu ar fi facut intervenția, daca gandirea ei din trecut, era aceeași cu cea de acum.

- Mile Povan a murit in cursul zilei de marți, 27 februarie 2024, și a sfașiat sufletele multor persoane. Anunțul tragic al decesului sau a adus tristețe in sufletele multor ascultatori ai muzicii populare, dar și in randul apropiaților. Carmen de la Salciua, una dintre colegele regretatului cantareț,…

- Liviu Teodorescu a devenit tata pentru prima data in urma cu 7 luni, atunci cand a aparut pe lume fiica lui, Ecaterina. Iata ca rolul de parinte ii priește de minune concurentului de la Te cunosc de undeva, astfel ca deja el și soția lui, Iulia, se gandesc sa-și mareasa familia. Daca el zice ca inca…

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- Carmen de la Salciua a facut declarații exclusive despre cea mai mare dorința a ei. Vedeta și soțul ei iși doresc sa devina parinți anul acesta. Ce i-a spus medicul și ce are artista de facut pentru a iși indeplini visul.