- Regimul de la Kremlin a anunțat, miercuri, ca a lovit cartierul general de comanda al gruparii sudice a armatei ucrainene, care are sediul in portul Odesa, unde Ucraina a anuntat ca un atac cu rachete a ucis trei persoane, relateaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 798. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina are nevoie de "o accelerare semnificativa" a livrarilor de armament de la partenerii sai pentru a le permite trupelor sale sa faca fata trupelor rusesti.

- Cele mai mari banci occidentale care continua sa opereze in Rusia au platit 800 de milioane de euro (857 milioane de dolari) in taxe la bugetul sau in 2023, ceea ce este de patru ori mai mult decat inainte de invazia Ucrainei de catre Moscova, relateaza Financial Times (FT).

- Razboi in Ucraina, ziua 781. ​​​​​​​Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Sirski, a declarat ca liderii militari ruși intenționeaza sa captureze orașul Ceasov Iar din regiunea Donețk pana in data de 9 mai.

- ”In aceasta noapte, inamicul a atacat cu rachete de croaziera aceeasi infrastructura esentiala (…) care a fost viata precedent, la 24 si 29 martie. O cladire administrativa a fost avariata”, a anuntat pe Telegram guvernatorul Maksim Kozitki. El nu precizeaza ce tip de infrastructura a fost vizata in…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear, iar daca SUA trimite trupe in Ucraina – Moscova va considera acest lucru o “escaladare semnificativa”. “Din punct de vedere tehnico-militar, suntem cu siguranța pregatiți.…

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, regiune anexata de Moscova in