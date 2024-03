Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta noapte, inamicul a atacat cu rachete de croaziera aceeasi infrastructura esentiala (…) care a fost viata precedent, la 24 si 29 martie. O cladire administrativa a fost avariata”, a anuntat pe Telegram guvernatorul Maksim Kozitki. El nu precizeaza ce tip de infrastructura a fost vizata in…

- Austria a anuntat miercuri expulzarea a doi diplomati rusi, in contextul tensiunilor de dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, care a dus la impunerea de sanctiuni economice occidentale dure, transmite AFP. Diplomatii s-au comportat „intr-un mod incompatibil cu statutul lor diplomatic”, a spus Ministerul…

- Armata a precizat intr-un comunicat ca 10 drone Shahed au fost doborate deasupra portului Odesa de la Marea Neagra. „Un alt atac masiv cu drone pe timp de noapte al rusilor in regiunea Odesa. Activitatea de lupta a durat o ora si jumatate”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Unitatile…

- Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei ruse in conditiile Kievului, a declarat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, relateaza Reuters.Elvetia va gazdui un summit unde se va discuta…

- Ucraina va produce in acest an mii de drone cu raza lunga de actiune capabile de lovituri in adancime pe teritoriul Rusiei si are deja zece companii producatoare de drone ce pot atinge Moscova si Sankt Petersburg, a anuntat luni ministrul ucrainean al digitalizarii Mihailo Fedorov, potrivit Reuters,…

- "Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta", a declarat Vladimir Putin. "In opinia mea, acest lucru este imposibil prin definitie. Nu se va intampla niciodata”, a spus liderul de la Kremlin.Pe de alta parte, Putin a insistat ca Rusia nu are niciun interes…

- Complexul Ust-Luga, situat in Golful Finlandei, la aproximativ 170 km vest de Sankt Petersburg, proceseaza condensatul de gaz stabil in diversi carburanti, inclusiv combustibil pentru avioane, pacura si motorina, potrivit site-ului Novatek. Portul este folosit pentru a expedia produsele procesate pe…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a precizat ca Rusia va fi mereu in razboi cu Ucraina, iar un motiv pentru un nou atac va fi gasit chiar și in condițiile in care Kievul va adera la NATO, relateaza News.ro.„Este prea tarziu. Oricine se va afla la carma…