Atacuri ruseşti cu rachetă de croazieră în regiunea ucraineană Liov ”In aceasta noapte, inamicul a atacat cu rachete de croaziera aceeasi infrastructura esentiala (…) care a fost viata precedent, la 24 si 29 martie. O cladire administrativa a fost avariata”, a anuntat pe Telegram guvernatorul Maksim Kozitki. El nu precizeaza ce tip de infrastructura a fost vizata in aceste atacuri rusesti. ”Un barbat a fost ucis fin cauza atacului. Transmit condoleante familiei sale. Salvatorii cauta in daramaturi. S-ar putea sa fie si alte persoane dedesubt”, scrie el. Operatorul ucrainean Ukrenergo a anuntat duminica ca armata rusa a lovit din nou infrastructuri energetice in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

