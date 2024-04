Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul dat disparut, in urma cu zece zile, in acumularea de la Santamaria Orlea, de langa Hateg, a fost gasit si extras din apa dupa ce trupul acestuia a fost observat, miercuri, de un pompier militar care se afla in timpul liber si s-a intalnit cu fratele victimei in zona lacului, a informat Inspectoratul…

- Acoperișul unui bloc a fost smuls de vant și trei copaci au cazut pe strada și peste o mașina. Incidentele s-au produs in județul Hunedoara. In zona este in vigoare o avertizare cod portocaliu de vant puternic. Pompierii militari din Hunedoara anunța ca marți dimineața au intervenit pentru gestionarea…

- Dupa cinci zile de stat in spital, Radu Ayan a fost, in sfarșit, externat! Micuțul a fost preluat de parinții lui și este mai bine ca nicidoata. Atat el, cat și mama și tatal sau au facut declarații despre cum se simte copilul.

- Rodica nu mai știe nimic de tatal sau in varsta de 90 de ani. Batranul a disparut de acasa in luna noiembrie, iar de atunci, familia nu mai cunoaște nimic despre soarta sa. Conform ipotezei sale, ar fi fost rapit și dus in afara județului, dar nu exista nicio proba pentru cele afirmate.

- Magistrații l-au condamnat la inchisoare pe Claudiu Nițariu, tanarul de 19 ani din Hunedoara, care, baut fiind, a intrat cu mașina intr-un grup de copii care traversau regulamentar strada. Individul din Aninoasa (județul Hunedoara), care a urcat baut și fara permis la conducerea unei mașini și a…

- Un tanar in varsta de 18 ani a disparut dupa ce a lucrat la o ferma, pentru o perioada scurta. Baiatul plecase de acasa in urma cu mai mulți ani și a stat la manastire, astfel ca legatura cu parinții nu era una apropiata.

- Un nou caz șocant a fost povestit astazi, pe data de 14 februarie 2024, la Acces Direct! Doina a disparut in urma cu 6 luni! Cei 6 copii ai ei se afla intr-o situație disperata și o cauta zilnic. Femeia a fost luata cu o mașina neagra, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Iata ce au transmis copiii…

- In urma cu o zi, Costel spunea ca fratele lui, Minel, ar fi fost ucis și ca deja banuiește cine i-ar fi facut rau. Ieri, un alt caz a fost semnalat de la un telespectator. In luna martie 2020, tatal lui Ion a fost gasit fara suflare la 18 km distanța de locul unde Minel a murit.