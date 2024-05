Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a anunțat marți dimineața desparțirea de antrenorul Eugen Neagoe. Tehnicianul craiovean fusese numit in octombrie 2023. Eugen Neagoe nu mai este antrenorul lui FC Argeș. Clubul a anunțat in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, desparțirea de tehnicianul oltean. Comunicatul clubului…

- Politehnica Iași vrea sa se miște rapid și sa numeasca un nou antrenor pana luni, dupa ce a renunțat la Leo Grozavu. Pentru ca nu vor sa piarda timpul, șefii lui Poli nu au accelerat pistele incerte, Marius Șumudica, Liviu Ciobotariu, dornici de a lucra in strainatate, Eugen Neagoe, care e sub contract…

- Nicolae Dica (43 de ani) a fost demis de FC Voluntari dupa doar șapte jocuri, iar acum se gandește la marea sa dragoste.Nicolae Dica este in prezent liber de contract. Acesta a mai activat in acest sezon și pe banca celor de la FCU Craiova la inceputul sezonului.Nicolae Dica și-a aratat disponibilitatea…

- Sursele Gazetei Sporturilor afirma ca o clauza de 200.000 de euro sta in calea rezilierii actelor lui Eugen Neagoe cu FC Argeș, dar situația se poate remedia in orele ce urmeaza. Petrolul a ajuns la un acord cu „Geana”, este stabilit și staff-ul tehnic care sa ajute formația sa continue in Liga 1. Eugen…

- Eugen Neagoe (56 de ani) s-a ințeles cu Petrolul. Antrenorul de la FC Argeș se va desparți de echipa din Liga 2 pentru a semna in Superliga. Dupa ce a anunțat plecarea lui Florin Pirvu, Petrolul a avut 3 nume de antrenori pe lista, așa cum a anunțat GSP: Liviu Ciobotariu, Marius Șumudica și Eugen Neagoe.…

- In plina perioada de turbulențe la FC Argeș, Eugen Neagoe a lasat diplomația deoparte. In ultima conferința de presa, premergatoare meciului de la Hunedoara, „Geana” nu s-a ferit sa taxeze, de fața cu jurnaliștii, stangaciile conducerii piteștenilor. Au trecut aproape cinci luni de cand Eugen Neagoe…

- La conferința de presa organizata joi, 29 februarie, inaintea meciului FC Argeș – Progresul Spartac ’44 din etapa a 17-a a ligii secunde de forbal, antrenorul Eugen Neagoe a spus ca inca nu i-a trecut supararea legata de partida pierduta, luni, la Miercurea Ciuc (cu 1-2). Citește și: Contestația privind…

- Așa cum a promis, Eugen Neagoe nu a terminat campania achizițiilor la Campionii FC Argeș. Joi, 22 februarie 2024, piteștenii au anunțat venirea unui jucator cu multa experiența, a lui Andrei Șerban care, in ciuda varstei, 23 de ani, are peste 100 de meciuri bifate pentru primul și singurul sau club…