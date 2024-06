Atenție: vin furtunile peste București! ANM a emis o prognoza speciala pentru București. Nu sunt vești bune! Potrivit meteorologilor, previziunea este valabila in intervalul 14 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 23:00. In aceasta perioada, se vor inregistra episoade de instabilitate atmosferica, caracterizate prin averse torențiale, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Administrația Naționala de Meteorologie […] The post Atenție: vin furtunile peste București! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

