Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a profesorului disparut de patru ani din Valcea susține ca a gasit mai multe greșeli in dosarul legat de Marian Claudiu Balan. Anișoara spune ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și ca exista unele lucruri care nu se potrivesc, incepand de la data in care ar fi disparut.

- Polițiștii din Balți intreprind acțiuni de localizare a unui barbat de 36 de ani din municipiul Balți, care la data de 16 ianuarie a plecat de la domiciliu și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.

- Continuam ancheta dispariției profesorului de matematica din Valcea, mai ales ca soția lui vine cu o noua ipoteza, dupa ce a spus ca ar fi bine sa intre in cercul de suspecți principal insași antrenorul principal al copiilor. Astazi, aceasta susține ca, de fapt ,nu ar trebui sa fie scoase din ecuație…

- Un barbat in varsta de 75 de ani a disparut de acasa in urma cu o luna. Nepotul sau a venit la Acces Direct și a vorbit despre dispariție unchiului sau, deoarece nu mai știe nimic de el. Dinuț Victor ar fi plecat in Craiova pentru plata unei datorii.

- Un batran din Francești dat disparut in prima zi de Craciun a fost gasit mort, vineri, pe malul raului Otasau. In urma sesizarii din 25 decembrie cu privire la plecarea voluntara a unui barbat, de 76 ani, din localitatea Francești, vineri s-au constituit echipe operative formate din polițiști și jandarmi,…

- ALERTA in Alba: Barbat din comuna Meteș, cu probleme psihice, disparut de la domiciliu. Este cautat de familie ALERTA in Alba: Un barbat din comuna Meteș, cu probleme psihice, disparut de la domiciliu. Este cautat de familie Polițiștii din Alba il cauta pe un barbat care a plecat de la domiciliu și…

- In urma cu trei saptamani, pe 20 noiembrie, Marian a plecat cu autocarul in Spania, insa la destinație a ajuns doar bagajul. Mama lui este disperata și a aflat ca fiul ei a disparut pe drum. Iata mai multe datalii!