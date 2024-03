Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Radu Ayan au primit cea mai buna veste a vieții lor, dupa ce li s-a spus ca baiețelul lor, de doar doi ani, disparut timp de 25 de ore de acasa, a fost gasit teafar. Femeia nu s-a putut opri din plans, dar in ciuda emoțiilor care au copleșit-o, a facut declarații despre ceea ce simte.

- Dupa zeci de ore de cautari, Radu Ayan, baietelul in varsta de 2 ani, disparut in Botosani, a fost gasit la mai bine de trei kilometri distanța de locul de unde disparuse. Dupa 25 de ore de cautari dramatice, Radu Ayan a fost gasit de trei salvatori langa un copac. Disparut duminica dupa-amiaza, baiețelul…

- Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani disparut in Botosani, a supraviețuit o noapte intreaga la -5 grade. Micuțul a fost gasit in aceasta dupa amiaza, dupa zeci de ore de cautari. Fusese dat disparut ieri, dupa ce plecase din curtea unor rude.

- Barbatul care l-a gasit pe Radu Ayan, copilul in varsta de 2 ani disparut in Botosani, a facut primele declarații. Micuțul, care era cautat de ore bune de sute de oameni, a fost gasit de trei polițiști la aproximativ trei kilometri de locul de unde plecase.

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- Radu Ayan, copilul de doi ani din Botoșani, dat disparut, a fost gasit dupa 25 de ore de cautari. Micuțul a disparut duminica, 17 martie 2024, in timp ce se afla in grija bunicii. Dupa ce s-a dat alerta, 300 de oameni s-au mobilizat pentru a-l cauta pe micuț. Parinții lui, mama de origine romana […]…

- Aryan a fost gasit! Micuțul din comuna Tudora, judetul Botosani a disparut, ieri, in timp ce se afla cu bunica sa in vizita la niște cunoștințe. Acesta a plecat fara sa fie observat de cineva. ”Ca urmare a mobilizarii exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și ale intregii comunitați, minorul…

- In urma cu o zi, Radu Ayan a disparut subit de acasa, iar in oraș a urmat o mobilizare uriașa pentru a-ș gasi. Peste 100 de persoane au pornit pe urmele lui, dar baiatul este tot de negasit. Bunica baiatului este ingrozita de ce se intampla și a facut declarații. Iata unde l-a vazut ultima data.