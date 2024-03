Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ayan a fost cautat mai bine de 24 de ore de 200 de oameni, care s-au mobilizat in speranța ca baiatul va fi gasit in viața. Copilul se afla langa o manastire, iar ieri era supravegheat de bunica, in grija careia a ramas de cand familia lui a plecat in strainatate.

- Minune in prima zi din Postul Paștelui. Radu Ayan, copilul in varsta de 2 ani, disparut in Botoșani a fost gasit in padure, in apropierea unei manastiri. Micuțul era cautat inca de ieri de apropiați, dar și de autoritați.

- Aryan a fost gasit! Micuțul din comuna Tudora, judetul Botosani a disparut, ieri, in timp ce se afla cu bunica sa in vizita la niște cunoștințe. Acesta a plecat fara sa fie observat de cineva. ”Ca urmare a mobilizarii exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și ale intregii comunitați, minorul…

- Micuțul este conștient, intr-o stare buna, dar este intr-o stare hipotermica, dupa ce a petrecut noaptea in padure, la aproximativ 3 kilometri de locul de unde a disparut, potrivit Poliției Romane."Ca urmare a mobilizarii exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și ale intregii comunitați, minorul…

- Jandarmi din judetele Neamt, Suceava, Iasi si Bacau participa, alaturi de angajatii din Botosani ai Ministerului Afacerilor Interne, la actiunile de cautare a baietelului de doi ani, care a disparut in cursul dupa-amiezii de duminica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Micuțul de doi ani, disparut la Tudora, cautat cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviatie ia parte, incepand de luni dimineata, la cautarile copilului de doi ani care a disparut, duminica dupa-amiaza, in localitatea Tudora din judetul…

- Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviatie ia parte, incepand de luni dimineata, la cautarile copilului de doi ani care a disparut, duminica dupa-amiaza, in localitatea Tudora din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, copilul, care este din localitatea Tudora, se afla in vizita la o cunostinta, impreuna cu familia, si a parasit locuinta respectiva, iar cei apropiati nu au reusit sa-l gasesca.Radu Ayan are urmatoarele semnalmente: par saten inchis, ochi caprui, ten masliniu.Vestimentatie cunoscuta:…