A fost găsit Aryan, copilul dispărut de mai bine de 24 de ore. Anunțul Poliției Aryan a fost gasit! Micuțul din comuna Tudora, judetul Botosani a disparut, ieri, in timp ce se afla cu bunica sa in vizita la niște cunoștințe. Acesta a plecat fara sa fie observat de cineva. ”Ca urmare a mobilizarii exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și ale intregii comunitați, minorul a fost gasit. Acesta a fost preluat și va fi transportat la o unitate spitaliceasca, pentru analizarea starii de sanatate”, a transmis Poliția Romana. Copilul se afla in grija bunicilor. Parinții lui erau plecați la munca in Marea Britanie. Astazi, mama și tatal lui Aryan au ajuns acasa și au participat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Micuțul este conștient, intr-o stare buna, dar este intr-o stare hipotermica, dupa ce a petrecut noaptea in padure, la aproximativ 3 kilometri de locul de unde a disparut, potrivit Poliției Romane."Ca urmare a mobilizarii exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și ale intregii comunitați, minorul…

- Mobilizare uriașa pentru gasirea baiatului de doi ani care a disparut dintr-o localitate din Botoșani. Este cautat deja de 18 ore. ACTUALIZARE 13.20 Jandarmi din judetele Neamt, Suceava, Iasi si Bacau participa, alaturi de angajatii din Botosani ai Ministerului Afacerilor Interne, la actiunile de cautare.…

- Aryan, copilul in varsta de doi ani, disparut in comuna Tudora din judetul Botosani, a fost gasit de autoritati. Potrivit unor surse, baietelul disparut de acasa ieri, 17 martie 2024, a fost gasit in padure. Urmeaza ca micutul sa fie transportat la spital pentru a fi evaluat.Aryan a disparut,…

- Micuțul de doi ani, disparut la Tudora, cautat cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviatie ia parte, incepand de luni dimineata, la cautarile copilului de doi ani care a disparut, duminica dupa-amiaza, in localitatea Tudora din judetul…

- Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviatie ia parte, incepand de luni dimineata, la cautarile copilului de doi ani care a disparut, duminica dupa-amiaza, in localitatea Tudora din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, copilul, care este din localitatea Tudora, se afla in vizita la o cunostinta, impreuna cu familia, si a parasit locuinta respectiva, iar cei apropiati nu au reusit sa-l gasesca.Radu Ayan are urmatoarele semnalmente: par saten inchis, ochi caprui, ten masliniu.Vestimentatie cunoscuta:…

