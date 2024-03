Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea autostrada, dar platim trecerea. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca Autostrada Comarnic-Brașov s-ar putea face in parteneriat public-privat, iar pe aceasta autostrada va exista taxa de acces. „Exista o lista de proiecte, toate eligibile pe programe europene, toate, doar…

- Catalin Cherecheș urmeaza sa fie extradat din Germania. Decizia a fost luata de Tribunalul Regional Superior din Munchen. ”In urma cooperarii polițienești internaționale dintre Poliția Romana și structurile de poliție din Germania, precum și a deciziei justiției germane, o escorta a Poliției Romane…

- Ponderea energiei regenerabile folosita in domeniul transporturilor s-a situat, in 2022, la 9,6% in Uniunea Europeana, in crestere cu 0,5 puncte procentuale (pp) fata de 2021 (9,1%), dar cu 0,7 pp sub cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, in 2020 (10,3%), arata datele publicate luni de Oficiul…