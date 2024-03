Alina Gorghiu ține la secret traseul fugarului Cătălin Cherecheș Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat astazi presei ca fugarul Catalin Cherecheș se afla in drum spre Romania, dupa ce autoritațile germane au deci sa il extradeze pentru a-și ispași sentința de 5 ani de inchisoare. Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a declarat miercuri ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș , va fi extradat pentru a-și ispași pedeapsa de 5 ani de inchisoare. Va reamintim ca fostul edil a fost gasit vinovat de luare de mita, fapta pentru care a primit 5 ani de inchisoare. Inainte de aflarea sentinței, Catalin Cherecheș a fugit din țara, fiind prins de autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- "Astazi se afla in deplasare dinspre Germania spre țara noastra. Preluarea va fi facuta de catre o escorta a Poliției Romane pe teritoriul unui stat membru. Va fi introdus in țara și ulterior vor fi urmate toate procedurile, respectiv incarcerarea acestuia intr-un penitenciar", a declarat, marți, la…

- Catalin Cherecheș e in drum spre Romania. Acesta a fost extradat de autoritațile din Germania. Fostul primar al orașului Baia Mare a fugit din Romania in data de 24 noiembrie 2023, prin Vama Petea, in ziua in care urma sa fie ridicat de polițiști, dupa ce condamnarea sa la cinci ani de inchisoare pentru…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a parasit inchisoarea din Munchen și urmeaza sa ajunga in Romania, unde are de ispașit o condamnare de 5 ani de inchisoare, au precizat marți, 19 martie, surse judiciare pentru Libertatea.„Confirm acest lucru. Daca se respecta ceea ce au spus autoritațile…

- Judecatorii Tribunalului Regional din Munchen au decis, miercuri, ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va fi extradat in Romania pentru executarea pedepsei. Fostul edil a fost condamnat, anul trecut, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Numai in acest an au fost adusi…

- Fostul primar al orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, va fi extradat din Germania dupa o decizie a Tribunalul Regional Superior din Munchen. Fostul edil urmeaza sa ajunga in țara insoțit de o escorta a Poliției Romane. In noiembrie 2023, Catalin Cherecheș a reușit sa fuga din țara prin Vama Petea,…

- Catalin Cherecheș – condamnat, in noiembrie, la 5 ani de inchisoare și fugit in Germania, urmeaza sa fie extradat din Germania, in baza unei decizii a Tribunalului Regional Superior din Munchen. Potrivit Poliției Romane, fostul primar din Baia Mare va fi adus in tara, pentru executarea pedepsei cu inchisoarea,…

- Catalin Cherecheș urmeaza sa fie extradat din Germania. Decizia a fost luata de Tribunalul Regional Superior din Munchen. ”In urma cooperarii polițienești internaționale dintre Poliția Romana și structurile de poliție din Germania, precum și a deciziei justiției germane, o escorta a Poliției Romane…

- "In urma cooperarii polițienești internaționale dintre Poliția Romana și structurile de poliție din Germania, precum și a deciziei justiției germane, o escorta a Poliției Romane il va aduce in țara pe barbatul din Baia Mare, in vederea executarii mandatului, la o data ce va fi stabilita de comun acord,…