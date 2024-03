Copilul de 2 ani care a dispărut în Botoşani a fost găsit. Micuțul a fost transportat la spital Micuțul este conștient, intr-o stare buna, dar este intr-o stare hipotermica, dupa ce a petrecut noaptea in padure, la aproximativ 3 kilometri de locul de unde a disparut, potrivit Poliției Romane."Ca urmare a mobilizarii exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și ale intregii comunitați, minorul a fost gasit.Acesta a fost preluat și va fi transportat la o unitate spitaliceasca, pentru analizarea starii de sanatate. Mulțumim tuturor celor care au participat la activitațile de cautare: reprezentanți MAI, voluntari și jurnaliști!", a transmis Poliția.Copilul de doi ani, din Tudora, a fost… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

