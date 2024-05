Stiri pe aceeasi tema

- TEROARE… Neplacutele insecte care se aciueaza pe langa casa pot fi o sursa considerabila de stress. Degeaba iti aranjezi locuinta visurilor tale, indiferent cat e ea de mare sau mica, la bloc sau la curte, daca armonia este deteriorata de furnicile de care nu mai scapi din bucatarie, moliile razlete…

- SFIDARE… La conferința extraordinara de saptamana trecuta a Organizației Județene a PSD Vaslui nu s-a stropit doar cu venin spre adversarii politici, ci s-au varsat și lacrimi, iar momentul emoționant l-a avut in prim-plan pe primarul Vasile Paval. Acesta și-a desemnat urmașul la Primaria Vaslui la…

- MUȘCHI INCORDAȚI … Deși evolueaza in liga a III-a, echipa de fotbal finanțata de Primaria Vaslui provoaca patimi nebanuite in randul jucatorilor sai. Un antrenament desfașurat la sfarșitul lunii februarie s-a finalizat cu descinderea mai multor interlopi in vestiarul jucatorilor, și doar intervenția…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de opt elevi la Olimpiada Nationala de Matematica de anul acesta. Cinci dintre ei sunt din municipiul Vaslui si invata la Liceul „Mihail Kogalniceanu”, iar trei elevi sunt din Husi, doi de la Colegiul „Cuza Voda” si unul de la Scoala „Mihail Sadoveanu”. Din…

- MISTER ELUCIDAT… De ce a ales Lucian Braniște sa candideze din partea PSD și de ce PNL a mers pe mana lui Robert Vlada ? De ce nu și-a anunțat, inca, ultimul candidatura in mod oficial? Deocamdata, avem versiunea lui Vlada, cea in care Braniște a fost susținut de partid, dar a ales sa treaca in […]…

- “ARE BALTA PEȘTE”… Clubul Sportiv Municipal (CSM) Vaslui va avea un buget de aproximativ 9,4 milioane de lei in 2024, adica aproximativ 1,9 milioane de euro. E drept, aceasta suma va fi imparțita intre toate cele 5 secții ale clubului: handbal, fotbal, atletism, baschet și volei. Din pacate, clubul…

- NEINSPIRAT… Ionel Sandu a inceput vijelios cursa pentru caștigarea fotoliului de primar, facand un anunț riscant. Vineri, in cadrul unei conferințe de presa, acesta a declarat ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge primar va fi evaluarea fiecarui funcționar al instituției, pe modelul lui…