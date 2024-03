Stiri pe aceeasi tema

- Micuțul de doi ani, disparut la Tudora, cautat cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație Un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviatie ia parte, incepand de luni dimineata, la cautarile copilului de doi ani care a disparut, duminica dupa-amiaza, in localitatea Tudora din judetul…

- Un copil de doi ani, disparut duminica la ora 15.00, este cautat cu trei drone cu termoviziune, o șenilata și patru ATV-uri, intrucat in apropierea locului in care a fost vazut ultima data este o zona impadurita și teren cu denivelari. Peste 100 de persoa

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre un minor, in varsta de doar doi ani, din Botosani. Daca l-ai vazut, suna de urgența la 112! Polițiștii il cauta cu disperare.

- Potrivit sursei citate, copilul, care este din localitatea Tudora, se afla in vizita la o cunostinta, impreuna cu familia, si a parasit locuinta respectiva, iar cei apropiati nu au reusit sa-l gasesca.Radu Ayan are urmatoarele semnalmente: par saten inchis, ochi caprui, ten masliniu.Vestimentatie cunoscuta:…

