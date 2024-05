Stiri pe aceeasi tema

- Politia georgiana a retinut 63 de participanti la protestele de amploare impotriva guvernului, a anuntat miercuri ministrul adjunct de interne, Alexander Darakhvelidze. Printre cei reținuți este și liderul celui mai mare partid de opoziție. In timpul noptii, fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene,…

- Poliția din New York a intervenit in forța la Universitatea Columbia, care a ajuns epicentrul protestelor fața de razboiul din Fașia Gaza care au cuprins campusurile americane. I-au scos pe manifestanți dintr-o cladire in care se baricadasera din noaptea precedenta. Au fost facute zeci de arestari.…

- Studenti ai Universitatii Columbia din New York, de unde a pornit miscarea de protest pro-palestiniana in campusurile din SUA, au ocupat in noaptea de luni spre marti o cladire a complexului universitatii, sfidand ultimatumul conducerii acesteia de a inceta protestele, relateaza agentiile de presa internationale,…

- Universitatea Columbia din New York, de unde a pornit miscarea pro-palestiniana in campusurile din Statele Unite, a inceput sa sanctioneze cu suspendarea administrativa studentii care refuza sa plece din tabara instalata in urma cu zece zile.

- Protestatarii pro-palestinieni de la Universitatea Columbia din New York au sfidat un ordin de a se imprastia, afirmand ca vor ramane in campus pana cand revendicarile lor vor fi indeplinite, informeaza Rador Radio Romania.

- Proteste și dezbateri aprinse despre razboiul din Fașia Gaza și despre libertatea de exprimare au marcat campusurile americane dupa atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, care a determinat ofensiva israeliana in enclava. Poliția a facut mai multe arestari in randul manifestanților, in ultimele…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea o reuniune de urgența, in ziua de duminica, 14 aprilie 2024, in care va discuta atacul Iranului asupra Israelului. Reuniunea Consiliului de Securitate va avea loc la cererea Israelului. Ședința Consiliului de Securitate are loc la sediul ONU din New York de la…

- British Museum a fost fortat duminica sa isi inchida portile mai devreme din cauza unui protest impotriva schimbarilor climatice si in sprijinul Palestinei, informeaza luni PA Media/dpa, informeaza AGERPRES. Muzeul londonez a informat pe site-ul sau ca a inchis duminica la ora 14:45 in urma demonstratiilor…