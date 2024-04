Stiri pe aceeasi tema

- Legea reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore. Implementarea proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore se realizeaza cu respectarea principiului nediscriminarii, in conditii…

- Ministerul Energiei atrage atentia miercuri asupra unei noi tentative de frauda online care foloseste numele si imaginea ministrului energiei Sebastian Burduja si chiar o semnatura a acestuia.„Am identificat o pagina falsa care promite caștiguri uriașe peste noapte in schimbul unei sume de bani investite.…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor din domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra, contribuind la indeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pietei de energie electrica, prin inlocuirea carbunelui din mixul…

- Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani: Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei. Pentru Romania este un proiect de o importanța…

- Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat, marți, in plen, Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei, arata un comunicat de presa al Ministerului. Ministrul Energiei a declarat ca „in ritmul impus de proiectul de lege, in anul…

- N. Dumitrescu Un parc fotovoltaic de 5 MW ce se va finaliza in luna mai a.c., la Valea Calugareasca, in satul Darvari, va fi prima investiție realizata din fonduri PNRR a unei companii energetice deținuta de statul roman – Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE). Așa cum s-a anunțat,…

- Doua unitați de producere a hidrogenului verde cu o capacitate totala de 55 MW vor fi construite la rafinaria Petrobrazi, nu departe de orașul Ploiești, in sudul Romaniei, cu cofinanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența. Proiectele vor fi implementate de OMV Petrom, a anunțat compania…