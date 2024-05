Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, in aceasta seara, la Petriș: un accident rutier a curmat prematur viața unui tanar de 16 ani, elev in clasa a X-a la Colegiul „Andrei Mureșanu” din Bistrița. O tragedie s-a petrecut in aceasta seara, in Petriș. Un tanar de 16 ani – Erik Ștefoi, elev in clasa a X-a la Colegiul „Andrei Mureșanu”…

- Familia este locul de nastere a societații libere. Este locul unde invațam reciprocitatea și sensul moral al vieții. Este locul in care impartasind vulnerabilitațile, ne descoperim forțele. In familie invațam cine suntem, de unde venim si care este povestea noastra. Dumnezeu sa binecuvanteze toate familiile…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau și primarul in funcție al municipiului Bistrița și totodata președinte al PNL Bistrița-Nasaud Ioan Turc și-au depus sambata candidaturile pentru președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, respectiv pentru funcția de primar al municipiului Bistrița. De asemenea,…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița și candidatul PSD la Primaria Bistrița, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca daca cetațenii vor decide sa preia dupa 9 iunie funcția de primar, Primaria Bistrița va deveni un susținator real al sportului, nu…

- Preț de o ora, angajații Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița sunt in greva de avertisment. Aceștia se alatura angajaților din 300 de spitale din țara, care sunt nemulțumiți de majorarile salariale propuse de Guvern, pe care le considera insuficiente. Timp de o ora, in intervalul 12:00-13:00,…

- Un adolescent de 16 ani a fost batut ieri de alți doi adolescenți, in plina strada, in apropierea unui hipermarket de pe Calea Moldovei. Norocul sau a fost ca prin zona trecea un echipaj de jandarmi care a intervenit și a chemat și o ambulanța. Adolescentul a ajuns la spital cu rani in zona capului…

- Un focar de rujeola a fost descoperit de autoritatile sanitare din judetul Bistrita-Nasaud intr-o comunitate de romi din orasul Nasaud, dupa ce vineri seara mai multi copii au ajuns la spital cu febra, dureri abdominale si eruptii cutanate, conform Agerpres. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic…

- 15 minori din Nasaud – zona Podirei (Tradam), au ajuns vineri seara la spital, dupa ce au acuzat febra și stari de rau. Medicii spun ca ar fi vorba de rujeola (pojar). Aseara, mai multe echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud, inclusiv ACD cu medic, alaturi de autospeciala…