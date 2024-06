Stiri pe aceeasi tema

- Trupele Serfviciului Roman de Informatii s-au deplasat, vineri dupa-amiaza, pe Aeroportul Otopeni din Capitala, dupa ce un avion care urma sa ajunga la Chisinau a cerut o escala neprogramata la Bucuresti. Din primele informatii, se pare ca ar fi izbucnit un scandal la bordul aeronavei si ar fi fost…

- Un incident mai putin obisnuit s-a petrecut, vineri, pe aeroportul Henri Coanda, unde o aeronava cu 179 de pasageri la bord care decolase de la Erevan, capitala Armeniei, si trebuia sa ajunga in Republica Moldova a fost rerutata spre Otopeni din cauza unor restrictii de zbor la Chisinau. Dupa ce a aterizat,…

- Un incident mai putin obisnuit s-a petrecut vineri pe aeroportul Henri Coanda din București, unde o aeronava cu 179 de pasageri la bord, care decolase de la Erevan, capitala Armeniei, si trebuia sa ajunga in Republica Moldova, a fost rerutata spre Otopeni din cauza unor restrictii de zbor la Chisinau.…

- Serviciul Roman de Informații a intervenit de urgența pe Aeroportul Otopeni. Un avion, care urma ajunga la Chișinau, a cerut sa faca o escala neprogramata la București. Pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența, scrie adevarul.ro .

- Avionul companiei WIZZ AIR care opera cursa Londra-Chișinau a aterizat pe Aeroportul Internațional Iași, in urma declanșarii unei alerte cu bomba. La bordul avionului se aflau 220 de pasageri, fara membrii echipajului. Potrivit ultimelor infomații, aceștia au fost evacuați și conduși la terminalul T3.…

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava a aterizat de urgenta la Timisoara, pe Aeroportul…

- A fost alerta cu bomba, vineri seara, pe Aeroportul Otopeni dupa ce un avion Turkish Airlines a aterizat de urgenta. Alarma s-a dat la bordul aeronavei. In timpul zborului a fost primit un mesaj care anunța ca la bordul avionului s-ar afla un dispozitiv explozibil. Avionul avea traseul Varsovia – Istanbul…

- Aeronava care ircula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa o alerta cu bomba, a anunțat un post TV.Știre in curs de actualizare.