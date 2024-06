Accident îngrozitor, sâmbătă dimineaţă, între un autocar plin cu copii şi un autoturism. Un şofer a murit, minori duşi la spital! Un accident ingrozitor a avut loc sambata dimineata, in judetul Valcea. Un autocar plin cu elevi s-a ciocnit violent cu un autoturism! Soferul masinii mici a murit! Trei copii au fost dusi la spital! Potrivit pompierilor valceni, echipajele sosite la locul accidentului au constatat ca au fost implicate un autoturism cu o persoana incarcerata și […] The post Accident ingrozitor, sambata dimineata, intre un autocar plin cu copii si un autoturism. Un sofer a murit, minori dusi la spital! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67, in zona localitatii Tomsani, judetul Valcea, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocar care transporta elevi si cadre didactice”, anunta Centrul Infotrafic.

