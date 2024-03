Un adolescent de 16 ani a fost batut ieri de alți doi adolescenți, in plina strada, in apropierea unui hipermarket de pe Calea Moldovei. Norocul sau a fost ca prin zona trecea un echipaj de jandarmi care a intervenit și a chemat și o ambulanța. Adolescentul a ajuns la spital cu rani in zona capului și a ochilor. Ulterior a fost externat. Ieri dupa-masa, un adolescent de 16 ani a fost batut in plina strada de alți doi adolescenți de 15 și 16 ani. Totul s-a petrecut in apropierea unui hipermarket de pe Calea Moldovei. Agresiunea a fost intrerupta de un echipaj de jandarmi, care era in patrulare…