- Un focar de rujeola a fost descoperit de autoritatile sanitare din judetul Bistrita-Nasaud intr-o comunitate de romi din orasul Nasaud, dupa ce seara trecuta mai multi copii au ajuns la spital cu febra, dureri abdominale si eruptii cutanate.Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Un focar de rujeola a fost descoperit de autoritatile sanitare din judetul Bistrita-Nasaud intr-o comunitate de romi din orasul Nasaud, dupa ce vineri seara mai multi copii au ajuns la spital cu febra, dureri abdominale si eruptii cutanate, conform Agerpres. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic…

- 15 minori din Nasaud – zona Podirei (Tradam), au ajuns vineri seara la spital, dupa ce au acuzat febra și stari de rau. Medicii spun ca ar fi vorba de rujeola (pojar). Aseara, mai multe echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud, inclusiv ACD cu medic, alaturi de autospeciala…

- Doi copii in varsta de 2, respectiv 6 ani, gasiti de angajatii Primariei Bistrita locuind in adaposturi improvizate amplasate in padurea Codrisor, situata la periferia municipiului, langa raul Bistrita Ardeleana, au ajuns la spital cu boli respiratorii si au fost preluati de cei de la Protectia Copilului.…

- Un micuț diagnosticat cu rujeola este internat la Secția Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, la Secția Boli Infecțioase sunt internați un copil și un adult, cu simptome de rujeola. „In contextul declararii epidemiei de rujeola la nivel național, prin Ordinul Ministrului…

- Anul acesta, 11 pacienți confirmați cu rujeola au fost internați in Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bistrița. In contextul declararii epidemiei de rujeola la nivel național, unitatea spitaliceasca anunța o serie de masuri. In contextul declararii epidemiei de rujeola la nivel național, prin…