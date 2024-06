Un loc de parcare a ajuns la peste 10.000 de lei In municipiul Botoșani, locurile de parcare rezidențiale se liciteaza. Cum este peste tot, sunt mai multe cereri decat locuri de parcare disponibile, așa ca se poate ajunge in situații aberante. Zilele trecute a avut loc o noua licitație publica deschisa, cu strigare. Pretul de pornire, pe an, este de 237 de lei, scrie Monitorul de Botoșani . Una dintre zonele vizate a fost Bulevardul Mihai Eminescu. Din cauza penuriei de locuri de parcare, un botosanean care locuieste in zona a fost de acord sa plateasca o suma uriașa pentru a-si parca masina.…