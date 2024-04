Stiri pe aceeasi tema

Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani: Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei.

- Camera Deputatilor a adoptat, marți, proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor prezidențiale din acest an din luna noiembrie in luna septembrie, susținut de actuala majoritate pro-guvernamentala. USR și Forța Dreptei au atacat la CCR inițiativa legislativa.

Camera Deputatilor a adoptat, marți, proiectul de lege care prevede ca traficul de droguri de mare risc sa fie pedepsit cu inchisoare cu executare. Inițiativa merge acum pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a fi promulgata.