Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege initiat de catre Ministerul Energiei

- Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani: Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei. Adoptarea unui cadru legislativ pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca Ziua Prieteniei dintre Romania si Republica Federala Germania. Legea merge la promulgare.Cu prilejul Zilei Prieteniei dintre Romania si Republica Federala Germania pot fi organizate activitati diplomatice,…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica art. 3 lit. a) din Legea 273/2004 privind procedura de adoptie, in sensul ca absentele determinate de desfasurarea activitatilor specifice sectorului maritim in baza contractelor de munca ale navigatorilor sa nu fie considerate intreruperi…

- Ministerul Energiei aprecieaza sprijinul constant al SUA pentru dezvoltarea capacitaților noastre de generare a energiei nucleare la lansarea proiectului de la Doicești. Evenimentului ”Energie pentru generația urmatoare” a marcat prima vizita oficiala a Excelenței Sale, Kathleen Kavalec, Ambasadoarea…

