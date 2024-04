Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea care reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore. Legea reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor din domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra, contribuind la indeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pietei de energie electrica, prin inlocuirea carbunelui din mixul…

- Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani: Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei. Pentru Romania este un proiect de o importanța…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor din domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra, contribuind la indeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pietei de energie electrica, prin inlocuirea carbunelui din mixul…

- Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani. Camera Deputaților a adoptat astazi, in calitate de camera decizionala, Legea privind energia eoliana offshore , un proiect de lege…

- Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei, a fost aprobat marți de catre Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala. Date ale Bancii Mondiale arata ca Romania are un potențial eolian offshore de 76 GW putere instalata, ceea ce inseamna foarte…

- Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat, marți, in plen, Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei, arata un comunicat de presa al Ministerului. Ministrul Energiei a declarat ca „in ritmul impus de proiectul de lege, in anul…

- Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege initiat de catre Ministerul Energiei. Prin proiectul de lege votat astazi, Romania…