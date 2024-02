Producţia de drone militare a Rusiei este în creştere, potrivit ministrului Apărării Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”, a spus Shoigu in timpul unui tur al instalatiilor de productie de drone din regiunea raului Volga, din Udmurtia. Soigu a spus la o intalnire a oficialilor ca trebuie rezolvate problemele legate de utilizarea inteligentei artificiale (AI) in drone si razboiul electronic. In ultimele luni, Moscova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

