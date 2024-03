Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii ruse Samara a declarat sambata ca drone ucrainene au lovit doua rafinarii de petrol apartinand gigantului petrolier de stat Rosneft, fara a provoca victime, dar lasand una dintre acestea in flacari, transmite Reuters, relateaza News.ro. Rusii voteaza pana duminica la alegerile…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu cu Pavel Zarubin, al carui fragment a fost publicat pe canalul sau Telegram, ca nu știe daca Occidentul dorește o rezolvare pașnica a conflictului ucrainean, dar daca da, Rusia este pregatita pentru dialog. "Nu știu, iși doresc astazi? Poftim.…

- Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”,…

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…

- Vladimir Putin a vorbit miercuri, 31 ianuarie, despre avionul militar rusesc prabușit in regiunea Belgorod și in care rușii susțin ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni care urmau sa fie eliberați la schimb cu prizonieri ruși. In acest context, președintele Rusiei a declarat ca numarul de militari…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Surse din Fortele de Aparare ucrainene au declarat pentru agentia RBC-Ucraina ca armata ucraineana se afla in spatele prabusirii unui avion de transport militar Il-76 langa Belgorod (Rusia), miercuri dimineata. Potrivit interlocutorilor agentiei, acest avion transporta, probabil, rachete pentru sistemele…

- In dupa-amiaza zilei de 31 decembrie, ora Moscovei, acesta a fost difuzat pe canalele de televiziune rusești din Orientul Indepartat. Președintele rus a vorbit timp de aproximativ patru minute, stand pe fundalul zidului Kremlinului. Discursul a fost inregistrat anul trecut la sediul central al Districtului…