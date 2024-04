Din luna mai 2024, modificări temporare în circulația unor trenuri internaționale Din luna mai 2024, modificari temporare in circulația unor trenuri internaționale Din luna mai 2024, modificari temporare in circulația unor trenuri internaționale In urma inchiderii totale a circulatiei feroviare intre stațiile Bekescsaba – Lokoshaza, petnru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara de catre administrația ungara – MAV Start, la sfarșitul lunii viitoare vor interveni modificari in circulatia trenurilor CFR Calatori. Dintre acestea, trenurile Ister și Dacia […] Din luna mai 2024, modificari temporare in circulația unor trenuri internaționale Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

