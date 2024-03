Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Femeii, un grup de tinere organizeaza un marș feminist. Primaria anunța despre sistarea traficului in perimetrul bd. Ștefan cel Mare (de la str. Ismail) – str. Ion Creanga (intrarea in Parcul Dendrariu).

- Un accident in lanț s-a produs in aceasta seara, 1 martie, in centrul capitalei. Șase șoferi s-au ales cu mașinile avariate, dupa ce s-au lovit pe bulevardul Ștefan cel Mare. Imaginile video de la fața locului au fost publicate pe rețele de internauți.

- Un accident in lanț s-a produs in aceasta seara, 1 martie, in centrul capitalei. Cinci șoferi s-au ales cu mașinile avariate, dupa ce s-au lovit pe bulevardul Ștefan cel Mare. Imaginile video de la fața locului au fost publicate pe rețele de internauți.

- I.M. „Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi”, executa lucrari de greblare a fișiilor verzi in padurile parcuri din str. Dimo, Studenților, Grenoble, bd. Dacia, str. Muncești. De asemenea se grebleaza gazoanele și rondurile cu flori, se curața coronamentul arborilor, se afineaza solul și se pregatește…

- Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, intersecție cu strada Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni. Potrivit RTEC, este afectata circulația troleibuzelor din zona.

- Imagini cutremuratoare. Accident mortal pe DN1. O autoutilitara și un autocamion au fost implicate. Circulația rutiera este restricționata.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Dumbrava, județul Cluj, s-a produs un accident rutier in…

- IMSP Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP) vine cu detalii despre accidentul rutier produs astazi, 2 februarie, la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfant ci str. Vasile Alecsandri din mun. Chișinau, cu implicarea unui automobil de marca Dacia și a unei ambulanțe.…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a emis o informare cu privire la un accident rutier grav care a avut loc in localitatea Surdila Greci, judetul Braila.Evenimentul a implicat o autoutilitara si un autocamion. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…