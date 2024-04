Stiri pe aceeasi tema

- Un ceas de aur care a aparținut celui mai bogat om de pe Titanic se vinde cu 1,2 milioane de lire sterline. Obiectul a fost achiziționat la licitație de un colecționar din SUA. Anterior, cel mai mare preț platit pentru un obiect de pe Titanic a fost 1,1 m

- Un ceas de buzunar din aur, care a fost recuperat impreuna cu corpul celui mai bogat pasager de pe Titanic, a fost vandut recent unui colecționar privat din SUA, pentru suma record de 1,175 milioane de lire sterline.

- Un ceas de aur gasit impreuna cu corpul celui mai bogat pasager al vasului Titanic a fost vandut sambata la licitatie cu 1,175 milioane de lire sterline (1,37 milioane de euro), un record pentru un obiect legat de celebra nava, potrivit casei de licitatii, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Un ceas de aur gasit la cel mai bogat pasager de pe Titanic a fost vandut, sambata, la licitatie cu 1,175 milioane de lire sterline (1,37 milioane de euro), un record pentru un obiect legat de celebrul vas, potrivit casei de licitatii britanice Henry Aldridge & Son, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Un ceas de aur gasit impreuna cu corpul celui mai bogat pasager al vasului Titanic a fost vandut sambata la licitatie cu 1,175 milioane de lire sterline (1,37 milioane de euro), un record pentru un obiect legat de celebra nava, potrivit casei de licitatii britanice Henry Aldridge & Son. Conform AFP,…

- Un ceas de buzunar placat cu aur, recuperat odata cu trupul neinsufletit al celui mai bogat pasager de pe Titanic, va fi vandut la o licitatie ce are loc sambata in Regatul Unit, informeaza de Agerpres. Omul de afaceri John Jacob Astor a murit la 47 de ani in naufragiul celebrului transatlantic Titanic…

- Un ceas de buzunar, placat cu aur, care a fost recuperat odata cu trupul neinsufletit al celui mai bogat pasager de pe Titanic, ar putea fi vandut cu 150.000 de lire sterline la o licitatie ce va avea loc sambata in Regatul Unit, informeaza DPA, potrivit observatornews.ro .

- Un ceas de aur purtat de John Jacob Astor IV, cel mai bogat pasager de la bordul Titanicului, va fi scos la vanzare in cadrul unei licitații de suveniruri. Astor a fost unul dintre cei aproximativ 1.500 de oameni care au murit cand Titanicul s-a scufundat pe 15 aprilie 1912, dupa ce a lovit un iceberg.…