- RMGC cere prelungirea concesiunii de la Rosia Montana și emiterea de licente de exploatare pentru proiectele Bucium RMGC cere prelungirea concesiunii de la Rosia Montana și emiterea de licente de exploatare pentru proiectele Bucium. Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a solicitat recent Agentiei Nationale…

- In plus, cei de la RMGC si-au reinnoit solicitarile adresate ANRM pentru emiterea de licente de exploatare pentru perimetrele Rodu-Frasin si Tarnita din cadrul prospectului Bucium, la care sustin ca au dreptul inca din 2007, conform ″ANRM nu s-a pronuntat timp de 16 ani asupra solicitarilor de licente…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, cu echipa de experti si avocati implicata in castigarea procesului Rosia Montana si le-a transmis recunostinta Guvernului si a romanilor, mentionand totodata ca acestia s-au luptat in proces uneori „chiar cu deciziile” unor fosti premieri. „Inaintea sedintei…

- Acțiunile companiei canadiene Gabriel Resources (GBU) s-au prabușit cu peste 95% in prima zi de tranzacționare la bursa canadiana din Toronto, dupa ce Romania a caștigat procesul in dosarul privind Roșia Montana, la Curtea de Arbitraj Internaționala. Nu inainte insa ca prețul acțiunilor aproape sa se…

- Presedintele USR, Catalin Drula, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca a „manipulat bursa” prin declaratiile pe care le-a facut cu privire la procesul intentat de compania Gabriel Resources statului roman si la despagubirile pe care le-ar putea plati statul roman. USR anunta, in acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns, intr-o conferința de presa, acuzațiilor potrivit carora declarațiile sale și ale ministrului Finanțelor, Marcel Bolos, legate de Roșia Montana ar fi influențat bursa in acționarilor companiei canadiene Gabriel Resources. „Eu ma bucur ca și prim-ministru ca nu las…

- Victor Ponta, consilier al premierului Marcel Ciolacu, a reacționat in cursul nopții de vineri spre sambata dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, afirmand ca romanii "nu trebuie sa plateasca pentru greșelile" fostului premier Dacian Cioloș."Ma bucur mult ca romanii Nu trebuie sa…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a reacționat, in cursul nopții de vineri spre sambata, la verdictul in procesul Rosia Montana, afirmand ca, dupa 9 ani de procese, statul roman obtine o decizie definitiva si executorie, prin care "nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli…