- „Astazi, a avut loc receptia lucrarilor pe lotul 1 al Transapusenei care totalizeaza nu mai putin de 43 de kilometri. Un drum de poveste, emblematic pentru judetul Alba si pentru Romania. O investitie pe cat de costisitoare, pe atat de necesara. Ca inginer, pot zice ca lucrarile sunt de nota 10 si de…

- Acțiunile companiei canadiene Gabriel Resources (GBU) s-au prabușit cu peste 95% in prima zi de tranzacționare la bursa canadiana din Toronto, dupa ce Romania a caștigat procesul in dosarul privind Roșia Montana, la Curtea de Arbitraj Internaționala. Nu inainte insa ca prețul acțiunilor aproape sa se…

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- Actiunile Gabriel Resources (simbol bursier GBU), companie care detine proiectul Rosia Montana, se pregatesc sa deschida sedinta de tranzactionare de luni de la Bursa de Valori din Toronto cu o prabusire de 94% a pretului pe fondul verdictului surpriza prin care Romania a castigat ceea ce ar fi putut…

- Acțiunile companiei Gabriel Resources (simbol bursier GBU), deținatoarea proiectului Roșia Montana, au suferit o prabușire totala pe Bursa de Valori din Toronto, apoi pe cea din București, dupa pierderea procesului 'Roșia Montana' cu Romania. Toți acționarii au saracit, aproximativ 850 de milioane de…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- ”Romania primeste o decizie extraordinara: Am primit castig de cauza in cazul Rosia Montana. Mai mult, reclamantii sunt obligati sa ne ramburseze cheltuielile de judecata aferente procedurii de arbitraj”, a scris, vineri seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Marcel Bolos a precizat ca, potrivit…

- Acțiunile companiei Gabriel Resources, compania miniera care ar urma sa obțina daune de miliarde de dolari de la Romania pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au crescut, joi, pe bursa de la Toronto, Canada