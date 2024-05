Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii pariaza din ce in ce mai mult pe faptul ca pretul gazelor naturale in Europa va creste pe termen lung, fiind ingrijorati ca noi perturbari pe partea de oferta vor declansa o volatilitate si mai mare pe piata, intr-un context in care atentia se indreapta spre refacerea stocurilor pentru…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, saluta pachetul de ajutor din partea SUA in valoare de 61 miliarde de dolari, adoptat marti de Congres dupa indelungi tergiversari, dar avertizeaza, intr-un interviu pentru The Guardian, ca noile livrari militare catre Ucraina nu vor schimba imediat situatia…

- Hanno Pevkur, ministrul estonian al Apararii, a declarat ca unul dintre rezultatele summitului NATO de anul trecut de la Vilnius a fost elaborarea unor noi planuri de lupta pentru țarile din Europa de Est in cazul in care Ucraina ar cadea.

- Inainte de invazia rușilor in Ucraina, un razboi nevazut se purta deja de luni de zile. Hackerii rușilor au dat atacuri țintite catre sisteme esențiale din Ucraina, iar pe 24 februarie au lansat unul dintre cele mai puternice. E un razboi paralel, a declarat, in exclusivitate pentru Digi24, coordonatorul…

- La inceputul anului, dupa eșecul ofensivei ruse din iarna 2023/2024, ucrainenii erau relativ optimiști: conform estimarilor din acel moment, forțele Kievului aveau ca „target” scoaterea din lupta a cel puțin 100.000 de militari ruși in anul 2024. Dupa doar patru luni, acest obiectiv e deja cu mult depașit.…

- Lupta impotriva tendintelor autoritare, a coruptiei si a minciunilor are loc pe mai multe fronturi in prezent, iar cea mai dramatica ilustrare a sa este conflictul din Ucraina, dar responsabilitatea pentru soarta civilizatiei occidentale revine fiecarui cetatean, a declarat joi, la Congresul PPE de…

- Moscova ameninta ca va transforma Europa intr-un camp de lupta. Reactia vine in urma declaratiilor facute de presedintele francez Emmanuel Macron, care a anuntat ca tarile NATO ar putea trimite trupe pe frontul din Ucraina. Atat NATO, cat si Statele Unite au anuntat ca sprijinul militar pentru Ucraina…

- Avdiivka risca sa cada in mainile Rusiei, in mare parte din cauza lipsei de obuze de artilerie a armatei ucrainei, a avertizat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby. In schimb, un comandant ucrainean a precizat ca situația din orașul Avdiivka este „dificila, dar…