Stiri pe aceeasi tema

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…

- Patru tari europene neutre care nu sunt membre ale NATO, respectiv Austria, Elvetia, Irlanda si Malta, cauta sa se apropie mai mult de Alianta Nord-Atlantica in contextul deteriorarii situatiei de securitate in Europa dupa invazia rusa in Ucraina, scrie marti cotidianul austriac Die Presse, citat de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marti seara, in cadrul unei conferinte de presa, ca va candida pentru funcția de secretar general al NATO. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza performanța Romaniei, experiența acumulata pe…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca intra in cursa pentru sefia NATO. „In urma cu douazeci de ani, drapelul Romaniei a fost arborat pentru prima data la sediul NATO de la Bruxelles, marcand ultimul pas in aderarea țarii noastre la Alianța Nord-Atlantica. Sunt doua decenii de cand Romania…

- Donald Trump, la o intalnire cu premierul ungar Viktor Orban, i-a spus acestuia ca nu va aloca bani Ucrainei, daca va fi ales din nou președintele Statelor Unite. Despre intalnirea cu Trump a vorbit șeful guvernului maghiar, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune M1 TV. Potrivit acestuia,…

- Premierul francez, Gabriel Attal, a aratat, miercuri, la Haga, sprijinul Parisului pentru candidatura omologului sau olandez, Mark Rutte, la conducerea NATO, sustinuta deja de mai multe state membre. „Evident, sprijinim candidatura lui Mark Rutte pentru NATO, avand in vedere experienta sa, capacitatea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine ideea numirii unui comisar european al Apararii, anunta joi un purtator de cuvant al CE, in contextul in care Uniunea Europeana isi consolideaza capacitatile militare din cauza razboiul din Ucraina, relateaza News.ro. O noua Comisie – care…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vine cu un anunț important pentru alianța: 18 state membre NATO au planuri de a atinge obiectivul de cheltuire a 2% din produsul intern brut pentru aparare in 2024. Acest anunț marcheaza o creștere impresionanta fața de 2014, cand doar trei țari au reușit…