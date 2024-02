Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii americani sunt, in general, sceptici ca presedintele american Joe Biden este apt mintal sa detina un al doilea mandat. Iar majoritatea considera ca potentialul sau rival, republicanul Donald Trump, este la randul sau inapt psihic pentru a prelua fotoliul de la Casa Alba, conform unui sondaj…

- Alegatorii americani sunt in general sceptici ca presedintele american Joe Biden este apt mintal sa detina un al doilea mandat, iar majoritatea considera ca potentialul sau rival, republicanul Donald Trump, este la randul sau inapt psihic pentru a prelua fotoliul de la Casa Alba, conform unui sondaj…

- "In conducerea federala am propus-o in unanimitate pe Ursula von der Leyen drept 'Spitzenkandidatin'"(candidata cap de lista), inaintea Congresului Partidului Popular European (PPE) care va avea loc pe 6 si 7 martie la Bucuresti, a declarat presedintele CDU, Friedrich Merz, la o conferinta de presa…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a declarat ca este pregatita sa-și serveasca țara in calitate de lider, intr-un interviu acordat Wall Street Journal (WSJ) și publicat luni, in condițiile in care ingrijorarile alegatorilor cu privire la varsta președintelui Joe Biden continua sa creasca, intr-un…

- Oricare va caștigat dintre cei doi candidații principali din 2024, Joe Biden sau Donald Trump, va deveni cand iși incheie mandatul cel mai varstnic ocupant al Biroului Oval. O serie de gafe și confuzii facute de ambii candidați in ultimele saptamani, plus un raport al unui procuror special care pune…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat joi seara, intr-un discurs la televiziune, ca nu are probleme de memorie, vizibil furios dupa ce raportul unui procuror special l-a descris ca fiind un barbat in varsta „cu memorie slaba". Raportul arata ca Joe Biden a uitat cand a fost vicepreședinte și cand i-a murit…

- Victoria categorica a lui Donald Trump la alegerile preliminare republicane din statul Iowa, deși deloc surprinzatoare, reprezinta un moment istoric pentru politica americana moderna și demonstreaza inca o data la ce nivel a ajuns partidul lui Lincoln, dupa decenii intregi de alunecare sprea extrema-dreapta.

- Totul se va schimba pentru democrațiile europene și asiatice daca omul pornit sa instaureze o dictatura va reveni la Casa Alba, scrie The Financial Times, conform Rador Radio Romania.Revenirea lui Donald Trump la președinția SUA ar fi incomparabil mai grava pentru „Vestul global” decat primul lui…