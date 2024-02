Stiri pe aceeasi tema

- Liderul american a convocat un briefing de presa surpriza la Casa Alba, spunandu-le reporterilor: "Memoria mea este buna".Procurorul special Robert Hur a constatat in raportul sau dat publicitatii joi ca Biden a manipulat in mod gresit unele documente clasificate, dar a decis sa nu formuleze acuzatii…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat joi seara, intr-un discurs la televiziune, ca nu are probleme de memorie, vizibil furios dupa ce raportul unui procuror special l-a descris ca fiind un barbat in varsta „cu memorie slaba". Raportul arata ca Joe Biden a uitat cand a fost vicepreședinte și cand i-a murit…

- Presedintele Joe Biden si-a aparat, joi, competenta mintala dupa ce procurorul special Robert Hur i-a pus la indoiala memoria si capacitatea de a-si aminti date si evenimente in raportul intocmit in urma anchetei referitoare la gestionarea unor documente clasificate dupa incheierea mandatului de vicepresedinte…

- Presedintele Joe Biden nu va fi acuzat penal pentru ca a luat cu el documente cu informatii clasificate despre probleme de securitate nationala atunci cand a parasit postul de vicepresedinte, in 2017, a decis procurorul special care s-a ocupat de acest caz, intr-un raport publicat joi, 8 februarie,…

- Potrivit The Washington Post, exista diferente marcante intre cele doua anchete.Ziarul scrie ca numarul documentelor vizate in dosarul Biden este mai mic de 20, iar ca in dosarul Trump este vorba despre aproximativ 300 de documente, iar intenția fostului lider de a folosi acele informații in scopuri…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat miercuri ca este "al naibii de speriata" de faptul ca republicanul Donald Trump ar putea reveni la putere in urma alegerilor prezidențiale din luna noiembrie si a chemat la mobilizare impotriva acestei perspective, scrie news.ro citand AFP."Sunt al naibii…

- Președintele american Joe Biden a susținut vineri, 24 noiembrie, o conferința de presa, in care a vorbit despre eliberarea primilor ostatici din Fașia Gaza de catre militanții organizației islamiste Hamas, precizand ca detaliile despre "cel de-al doilea val de eliberari" vor veni in urmatoarele ore,…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden a vorbit miercuri cu liderii din Qatar, Egipt si Israel despre acordul de eliberare a ostaticilor si armistitiu din Fasia Gaza intre Israel si Hamas, aflati in razboi de mai bine de o luna, transmite AFP, informeaza Agerpres.Administratia americana…