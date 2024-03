BREAKING Iohannis intră în cursa pentru şefia NATO UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca intra in cursa pentru sefia NATO. „In urma cu douazeci de ani, drapelul Romaniei a fost arborat pentru prima data la sediul NATO de la Bruxelles, marcand ultimul pas in aderarea țarii noastre la Alianța Nord-Atlantica. Sunt doua decenii de cand Romania este membra a celei mai puternice alianțe politico-militare, care, de 75 de ani, promoveaza democrația și libertatea, ii apara eficient pe membrii sai și a dezvoltat o rețea vasta de parteneri, alaturi de care promoveaza ordinea internaționala bazata pe reguli. Valorile cardinale ale Alianței, printre… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

